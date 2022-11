Torcidas de Atlético Mineiro e Corinthians furam bloqueios de bolsonaristas em rodovias

Torcidas organizadas pelo Brasil têm se organizado para furar os bloqueios nas estradas organizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que contestam o resultado das urnas. Na terça-feira, 1º, integrantes da Galoucura, maior torcida organizada do Atlético-MG, dispersaram um bloqueio para conseguirem chegar em São Paulo. Na capital paulista, corintianos foram as ruas para encerrar a obstrução que bolsonaristas faziam na Ponte dos Bandeirantes.

A primeira ação das torcidas organizadas foi feita pela Galoucura. Os torcedores enfrentaram 13 horas entre Minas Gerais e São Paulo para assistir ao jogo, que terminou empate, no Morumbi. No caminho entre os estados, os mineiros furam três bloqueios e liberaram o fluxo de veículos.

Vídeos da ação dos atleticanos liberando um trecho da estrada na altura de Três Corações, no Sul de Minas, foram divulgados nas redes sociais. Os membros da torcida afirmaram que a diretoria do grupo autorizou o ato e eles se intitulam como “tropa do fura-bloqueio”.

Corintianos expulsam bolsonaristas da ponte

Desde a noite de ontem, corintianos tem atuado para dispersar bloqueios de apoiadores de Bolsonaro. Ele liberaram o trecho da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, em São Paulo, que vinha sendo ocupado pelos bolsonaristas.

Nos vídeos que repercutiram, assim que o grupo de corintianos se aproxima, os autores do bloqueio saem rapidamente com seus carros. Em um dos registros, os torcedores mostram que um homem deixou no local a moto com seus pertences e a chave na ignição. Os corintianos inspecionam a moto e entregam a chave a agentes da Polícia que estavam no local.

No alto da ponte, parte dos torcedores grita "democracia" e pendura uma bandeira com a frase: "Somos pela democracia". Eles também soltam rojões.

Torcedores do Corinthians têm uma longa história de ativismo político e já tinha se posicionamento contra Bolsonaro. Em 2020, eles se uniram com palmeirenses em ato na avenida Paulista contra o atual presidente.

