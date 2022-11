Bolsonaristas Gusttavo Lima e Leonardo têm shows cancelados após bloqueios nas rodovias

Astros sertanejos como Gusttavo Lima e Leonardo, que estão entre os principais apoiadores do presidente e ex-candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), estão anunciando agendas de show pelo Brasil após grupos golpistas favoráveis ao chefe do Executivo bloquearem rodovias pelo País.



Os atos antidemocráticos bolsonaristas ocorrem em reação aos resultados das urnas, que escolheram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em uma das agendas, Gusttavo Lima cantaria na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará. No entanto, por meio das redes sociais, o artista anunciou o cancelamento da agenda. "A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que dão acesso à cidade e que impedem a chegada ao local em tempo hábil", disse trecho do comunicado.

Na postagem, a equipe do cantor não confirmou informações sobre reagendamento do evento.

Na última terça-feira, 1º, foi a vez de Leonardo. "Devido à questão da paralisação dos caminhoneiros, ficou impossibilitada a logística do show", disse a X9 Promoções no Instagram sobre a agenda do artista em Criciúma (SC). A agenda foi remarcada para 1º de dezembro.

Também nas redes sociais, George e Rodrigo anunciaram o cancelamento do show em Balneário Camboriú (SC). O evento foi reagendado para 3 de novembro. Nos stories, a equipe postou um vídeo do grupo preso em um bloqueio próximo a Embu das Artes, em São Paulo.

Os três artistas citados estão entre os que estiveram em 17 de outubro em agenda de campanha com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Na ocasião, eles apresentaram apoio ao chefe do Executivo junto a outros nomes como Zezé Di Camargo, Fernando, que faz dupla com Sorocaba, assim como Marrone, Sula Miranda e Chitãozinho.



