Em São Paulo, 1,5 milhão de pessoas devem visitar cemitérios

Cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas nos cemitérios municipais de São Paulo neste feriado de Finados. Para receber os visitantes, o Serviço Funerário do município organizou uma força-tarefa nos 22 cemitérios, 118 salas de velório e crematório com ações de melhorias, segurança e revitalização nas semanas que antecederam a data. As unidades abriram às 7h e funcionam até as 18h.

O serviço conta com cerca de 1.000 funcionários para o atendimento do público nos cemitérios, segundo informações da prefeitura. Também estão disponíveis para atendimento os telefones 156 ou (11) 3396-3800. Foram instalados banheiros químicos com acessibilidade nos cemitérios para atender à demanda. Haverá ainda celebrações contemplando diversas religiões.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o trânsito nas imediações dos principais cemitérios e faz bloqueios, alterações de sentido de circulação, orientação de trânsito e orientação para travessia de pedestres. A SPTrans também faz operação especial. As linhas de ônibus que passam próximo de cemitérios estão com placas no para-brisa para melhor localização dos usuários.

O Serviço Funerário municipal alerta ainda para que os visitantes não incentivem o trabalho infantil, tendo em vista que é comum a presença de crianças e adolescentes nessas datas para oferecer serviços de limpeza das lápides, venda de flores e velas. Situações como essa podem ser denunciadas no portal 156, no Disque 100 ou na administração do cemitério.

