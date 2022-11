Bloqueio de rodovia gera multa de quase R$ 6 mil e suspensão da CNH

O bloqueio de rodovias gera multa, considerada como infração gravíssima, no valor de R$ 5.869, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), se houver reincidência em menos de 12 meses, a multa é dobrada de valor e chega a R$ 11.738.

"Usar o veículo, intencionalmente, para interromper, restringir ou perturbar a circulação nas rodovias", informou a PRF. A informação foi destaca pela corporação após os bloqueios efetuados por grupos golpistas em rodovias do Brasil. No Ceará, a PRF informou que, na manhã desta terça-feira, 1º, nenhuma via estava interditada. Entre a madrugada de segunda, 31, e a manhã de hoje, haviam sido identificados três bloqueios na BR-116 no Estado.

Rodoviária

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os protestos dos grupos têm causado impactos para passageiros de ônibus interestaduais que têm Fortaleza como partida ou ponto de chegada. Conforme a Socicam, administradora da rodoviária da Capital, "alguns horários estão com atraso ou sendo cancelados" nesta terça-feira, 1º.

A empresa enfatiza que os transtornos foram registrados em alguns trajetos interestaduais. Até o momento, as linhas intermunicipais operam dentro da normalidade.

Em nota, a Socicam recomenda que os passageiros entrem em contato diretamente com as empresas de ônibus para se certificar do status de suas viagens. O contato das empresas está disponível no site www.rodoviariafortaleza.com.

PM pode atuar na dispersão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta terça-feira, 1º, o uso das polícias militares na desobstrução das rodovias estaduais e federais, ocupadas por grupos golpistas que protestam pelo resultado das eleições.

"As Polícias Militares dos Estados possuem plenas atribuições constitucionais e legais para atuar em face dessecorporação a identificar os caminhões utilizados no bloqueio das estradas e aplicar multa de R$ 100 mil por hora e prisão em flagrante.

O ministro ainda considerou as manifestações como um “movimento ilegal” e que demonstram risco à segurança pública e às instituições democráticas.