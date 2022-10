Mulher relata que foi demitida de empresa de coaching após declarar posicionamento político

Em Vitória, no Espírito Santo, uma mulher relatou que foi demitida de uma empresa de coaching devido ao seu posicionamento político. O caso foi compartilhado, na última quarta-feira, 26, em publicações nas redes sociais. A consultora comercial Tainara Moura, 25, disse que foi demitida por não ser a favor do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

A moradora da cidade de Vitória explicou que precisou ir às redes sociais para denunciar o caso de assédio eleitoral.

"O meu erro, ao ver deles, foi escolher o diabo. Porque eles falaram que a eleição é espiritual, uma batalha espiritual, entre Deus e o diabo. Bolsonaro está do lado de Deus e o Lula está do lado do diabo. Como eu me posicionei contra o Bolsonaro, automaticamente eles deduziram que eu me posicionei a favor do Lula”, relatou Tainara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda segundo a ex-funcionária da Febracis, a sua consciência está limpa e tranquila por saber que não fez nada de errado. “Todo mundo conhece a minha postura no trabalho. Eu sou uma funcionária que mantém o ambiente de trabalho em alto astral, atinjo metas, chego no horário, falo bem da empresa para todo mundo”, destacou.



A consultora comercial informou ao O POVO que, desde o primeiro turno, uma diretora da empresa Febracis em Vitória vinha se posicionando por meio do WhatsApp, no grupo da empresa, falando sobre política, encaminhando lives do Bolsonaro e impondo o posicionamento político pessoal.

De acordo com Tainara, desde a última sexta-feira, 21, foram iniciados discursos políticos e religiosos a favor do Bolsonaro dentro da empresa. Um dos casos foi presenciado durante um treinamento da empresa com cerca de 48 alunos.

“Ela chamou todos os funcionários e falou na frente dos alunos: “Eu quero que meus funcionários estejam aqui porque eu quero que eles ouçam o que eu tenho pra falar”. Começou a fazer o discurso político, falando que na equipe, queria pessoas com o mesmo valor que ela, que teria quer um valor familiar e todos os valores que ela acredita que o presidente defende, tudo isso envolvendo política, religião e trabalho”, disse.

Na última segunda-feira, 24, Tainara disse que a diretora da empresa voltou a impor o posicionamento político dos funcionários. Após uma dinâmica matinal dos empregados, a ex-funcionária disse que a diretora começou a chamar as pessoas na sala de reunião para saber sobre o posicionamento político.

Diante da situação, a consultora comercial registrou, ainda no mesmo dia, uma denúncia no Ministério Público do Trabalho sobre o caso. Um dia depois, nessa terça-feira, 25, novamente a diretora da empresa voltou a cobrar o posicionamento político, dessa vez do setor da consultora comercial.

“Ela começou a falar comigo e com outra funcionária, que a gente não tinha se posicionado ainda. Então, ela começou a coagir a gente a se posicionar. Falei que eu não sou a favor do presidente atual e que eu não concordo, e ela falou que não me demitiria”, conta.

Demissão

Na manhã de quarta-feira, 26, às 7h10min, Tainara relata que recebeu uma mensagem do setor de Recursos Humanos (RH) da empresa informando que ela não precisaria ir trabalhar e que estava de folga por três dias.

No entanto, a consultora comercial foi à empresa pois não aceitou a folga porque tinha meta para bater. O aviso ocorreu no mesmo dia, minutos antes de chegar ao local de trabalho.

Ao chegar na empresa, o setor do RH chamou Tainara informando que a ordem era para ela não ir à empresa e em seguida a demitiram. O caso, no entanto, está sendo denunciado como assédio eleitoral pois ocorreu um dia após a funcionário ser coagida a ser posicionar sobre as eleições presidenciais.

Ainda segundo Tainara, mais quatro pessoas foram demitidas após se posicionarem politicamente dentro da empresa. A consultora comercial foi ao Ministério do Trabalho e também realizou uma Boletim de Ocorrência (B.O) acusando a empresa de assédio eleitoral.

O que é assédio eleitoral

De acordo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Ceará (OAB/CE), Fernandes Neto, o assédio eleitoral trata-se de usar violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em um determinado candidato ou partido.

“A figura do assédio eleitoral é a postura do empregador em relação a utilização do seu poder de mando contra o empregado, oferecendo benefícios ou sobre ameaça de retirar benefícios e até a demissão, caso esses esses trabalhadores não cumpra com a função de votar no determinado candidato que ele deseja”, explicou.

Ainda conforme Fernandes Neto, em caso de identificação de assédio eleitoral, as vítimas devem procurar o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Eleitoral para realizar denúncia. Em relação às penas, estão previstas no artigo 301 da Lei nº 4.737 de 15 de Julho de 1965, que é aplicada reclusão de até quatro anos e pagamento de cinco a 15 dias de multa.



O que diz a empresa

Em nota, enviada ao O POVO, nesta sexta-feira, 28, a empresa Febracis disse que é "contrária a qualquer tipo de assédio e respeita as pessoas como elas pensam e são, bem como suas diferentes ideologias, culturas e formas de expressão defendidas também perante a rede de franquias independentes".

A empresa destacou, ainda em nota, que a denúncia deve ser investigada pelos órgãos competentes para o devido cumprimento da lei. Além disso, informou que "a franqueadora está instaurando um processo interno para a apuração dos fatos junto a fraqueada com o intuito de que sejam tomadas as devidas providências".

Sobre o assunto Assédio eleitoral: Empresários e líderes religiosos podem ser punidos

Assédio eleitoral: saiba o que é e como denunciar

Lula espera que Bolsonaro 'aceite' resultado se for derrotado nas eleições

Tags