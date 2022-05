Paulo Cupertino é preso três anos após triplo homicídio que vitimou o ator Rafael Miguel

O comerciante Paulo Cupertino Matias foi preso nesta segunda-feira, 16, em São Paulo. O homem é o principal suspeito de matar o ator Rafael Henrique Miguel e os pais do artista: João Miguel e Miriam Miguel. Cupertino esteve foragido durante os últimos três anos e era o primeiro nome da lista de mais procurados da Polícia Civil de São Paulo. Ele foi abordado em um hotel na avenida Interlagos e conduzido à Divisão de Capturas. Os policiais o localizaram após saber que ele estava na zona sul da capital e iniciar buscas para prendê-lo.

Ao chegar à Divisão, o homem afirmou sua inocência no caso. "Eu sou inocente. A minha filha me condena, mas vamos esperar a Justiça para saber a verdade. Olha minha filha ontem e olha hoje", afirmou o réu, conforme o portal G1. Isabela Tibcherani, namorada do ator e filha de Cupertino, se manifestou após o caso, afirmando que o pai nutria um ciúme possessivo por ela. Além disso, a jovem afirmou acreditar que ele possa ter premeditado o crime. O triplo homicídio aconteceu no dia 9 de junho de 2019.

"Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio. Ele é misógino, agressor. Ele odeia mulheres e acha que elas só servem pra lavar, passar e cozinhar", disse Isabela. "Ainda não consigo acreditar, mas estou me esforçando. Juro que o máximo que pensei que fosse possível era meu pai sair na mão. Mas quando eles (Rafael e os pais) chegaram, ele me mandou entrar e começou a atirar", afirmou a jovem ao ser questionada se ela esperava que o pai cometesse o ato, em entrevista ao apresentador Reinaldo Gottino.

Conforme denúncia do Ministério Público, o comerciante assassinou a família porque não aceitava o namoro de seu filho com Isabela. Segundo o G1, vídeos gravados por câmeras mostram que ele atirou 13 vezes em Rafael e em seus pais. Em entrevista coletiva, o delegado-geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves, disse que chegou perto de prender Cupertino várias vezes, mas ele conseguiu escapar.

"Na hora da prisão ele me viu e falou: 'Quase você me pegou na fronteira, hein!'. Ele tinha uma banca de sanduíche na fronteira. Encontramos o carrinho, mas ele não estava. Perdemos ele no Paraguai, numa barbearia, perdemos ele várias vezes", disse o delegado-geral durante a entrevista, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Rafael Henrique Miguel, assassinado aos 21 anos, ficou conhecido por interpretar o Paçoca na regravação da novela "Chiquititas" (SBT) e por participar de um comercial em que pedia brócolis à sua mãe. Ele também atuou em novelas da Globo, como “Pé na Jaca”, “Cama de Gato” e o especial de fim de ano “O Natal do menino imperador”.



