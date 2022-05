Depósito de nitrato de amônio é atingido por bombardeio russo na Ucrânia

Um depósito que armazenava nitrato de amônio foi atingido por um bombardeio russo na região de Kharkov, no noroeste da Ucrâna, anunciaram as autoridades regionais nesta segunda-feira (16).

"A explosão na região de Kharkov não representa uma ameaça para a população local", garantiu o governador da região vizinha de Donetsk em seu perfil no Telegram, anexado junto a uma foto mostrando a impressionante nuvem laranja que se formou em cima do campo.

"Um obus russo alcançou um depósito na região de Kharkov onde, segundo informações preliminares, era armazenado nitrato de amônio" informou o goverrnador, e indicou que "a coluna de fumaça pode assustar, mas não há razão para pânico".

O nitrato de amônio, que causou as explosões no porto e em parte da cidade de Beirute, no Líbano, em agosto de 2020, é usado principalmente como fertilizante, mas pode ser usado também para a fabricação de explosivos.

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira que suas tropas recuperaram o controle de uma parte da fronteira com a Rússia na região de Kharkov, segunda maior cidade do país, que tem estado sob constante fogo cruzado desde o início da ofensiva russa.

