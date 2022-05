Quarta dose da vacina contra Covid-19 é liberada para maiores de 60 anos em Fortaleza a partir dessa terça-feira, 17. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), a imunização ocorrerá por livre demanda, sem a necessidade de agendamento prévio. No dia 4 de maior teve início a vacinação de reforço para as pessoas com mais de 70 anos.

Para o segundo reforço (quarta dose) é necessário já ter tomado o primeiro reforço (terceira dose) há, pelo menos, quatro meses. "Mais uma vez, reforçamos a importância de manter o cartão atualizado para garantir a proteção individual e coletiva", afirmou Sarto. A aplicação da segunda dose de reforço no Estado teve início no dia 30 de março de 2022.







Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarto (@sartoprefeito12)

Tags