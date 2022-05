Influenciadora que perdeu filho e marido em acidente desabafa: "Só resta saudade"

A influenciadora digital Nathalia Evelen, 23, desabafou nas redes sociais nesse sábado, 14, após o vídeo do acidente que causou a morte do filho de 2 anos e do marido viralizar nas redes. “Dois meses atrás saímos de casa para uma viagem em família, mas os planos de Deus foram outros. Hoje só me resta a saudade de vocês”, escreveu ao postar o vídeo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acidente ocorreu no dia 6 de março, na BR-235, no Piauí. No carro da família, ela estava com o marido, o engenheiro Webert Nonato, 26, e os filhos: Alice, de 4 anos, Teodoro, de 2, e o pequeno Henri, de 9 meses. Alice, Henri e Nathalia sobreviveram, mas perderam o pai e o irmão. Alice, Henri e Nathalia sobreviveram, mas perderam o pai e o irmão.

Sobre o assunto Atirador que matou 10 pessoas nos EUA transmitiu ataque em plataforma de games

Cantor Demir Neves, ex-vocalista da Canários do Reino, morre aos 57 anos

Saiba como evitar acidentes graves com uso de panela de pressão

Nathalia é moradora de Luziana, nas proximidades do Distrito Federal. A viagem da família tinha como destino o Ceará para visitar parentes. No entanto, em uma curva durante o percurso, um caminhão bateu de frente contra o carro deles. A publicação da influenciadora sobre os dois meses do acidente ultrapassou dois milhões de visualizações na rede social TikTok.



Tags