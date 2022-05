Atirador que matou 10 pessoas nos EUA transmitiu ataque em plataforma de games

O atirador de 18 anos que matou dez pessoas durante ataque em um supermercado de Buffalo, no Estado de Nova York, nesse sábado, 14, transmitiu ao vivo o crime na plataforma de games Twitch. A polícia investiga o caso como “crime de ódio”. A maioria das vítimas eram negras. O autor, identificado por Payton S. Gendron, estava armado com pelo menos um rifle e tinha um colete à prova de balas

Em comunicado à imprensa, a empresa Twitch confirmou que o ataque foi exibido no serviço de streaming removeu o vídeo pouco mais de um minuto após o início da transmissão. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, criticou a empresa, argumentando que o conteúdo deveria ter sido banido no primeiro segundo de transmissão.

Sobre o assunto "A internet deu voz aos imbecis", diz Alexandre de Moraes sobre milícias digitais

FBI diz que está investigando tiroteio em Buffalo como 'crime de ódio'

Ataque com "motivação racial" deixa 10 mortos em supermercado nos EUA

“O fato de que isso pode ser postado em uma plataforma é absolutamente chocante. Esses meios de comunicação devem estar mais vigilantes no monitoramento do conteúdo das mídias sociais”, disse Kathy. As informações são do Jornal O Globo.

A Twitch disse, em nota, que ficou “devastada” ao saber do tiroteio. Além disso, ressaltou que estava tomando medidas para que o vídeo não fosse compartilhado por nenhum outro usuário.

“O usuário foi suspenso indefinidamente de nosso serviço e estamos tomando todas as medidas apropriadas, incluindo o monitoramento de quaisquer contas que retransmitam esse conteúdo”, disse a empresa.

