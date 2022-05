Ônibus que levava cantor Aleksandro estava em alta velocidade antes do acidente

É possível identificar o motorista que grava as imagens divulgadas alertando para o perigo na condução do ônibus. O acidente teria acontecido por causa de um pneu estourado, conforme a PRF

Imagens mostram o ônibus onde estava o cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, em alta velocidade momentos antes do acidente que vitimou o sertanejo e outras cinco pessoas. O veículo estava aproximadamente a 130 km/h, de acordo com o portal G1 São Paulo.

Nas imagens divulgadas, é possível ouvir o autor do vídeo alertando para o perigo na condução do ônibus. “Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui! Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, diz nas imagens divulgadas.

Sobre o assunto Acidente de ônibus mata cantor sertanejo Aleksandro e mais cinco pessoas em SP

Conheça a carreira da dupla Conrado e Aleksandro, envolvida em acidente de ônibus neste sábado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a PRF, a causa do acidente teria sido um pneu estourado. Sem a instabilidade do pneu dianteiro esquerdo, o motorista do ônibus da dupla sertaneja perdeu o controle da direção, tombando no canteiro central da rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo, uma das principais vias do estado.

O acidente na manhã deste sábado aconteceu após a dupla e a produção saírem de um show em Tijuca do Sul, no Paraná, com destino a São Pedro, no interior de São Paulo, para mais uma apresentação. O ônibus levava 19 pessoas, e oito pessoas foram socorridas pela ambulância da Arteris, concessionária que administra o trecho da rodovia.

O cantor João Vitor Moreira Sales (Conrado), outro integrante da dupla, e o músico Júlio César Bugoli Lopes permanecem internados após o acidente. Primeira vítima a ser socorrida, Conrado foi levado ao pronto-socorro aparentemente com ferimentos leves, mas ao dar entrada foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral. Já o músico Julio César passou por uma neurocirurgia e está em estado grave.

A dupla sertaneja Conrado e Aleksandro foi formada em Dourados (MS), em 2003, por Luiz Aleksandro Talhari Correia e Conrado Bueno. Em 2019, João Vitor Soares substituiu Conrado Bueno, mas a dupla permaneceu com o mesmo nome. Com essa formação, Conrado e Aleksandro gravaram a música "Tereré e Narguilé", que tem mais de 1 milhão de visualizações no Youtube. (Com Agência Brasil)



Tags