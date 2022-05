Acidente de ônibus mata cantor sertanejo Aleksandro e mais cinco pessoas em SP

Após grave acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, seis mortes foram confirmadas, até o momento, entre as quais a do cantor Aleksandro Correia, de 34 anos de idade. As outras vítimas ainda não foram identificadas. A tragédia aconteceu na manhã deste sábado, 7, na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Aas causas ainda são desconhecidas.



As primeiras informações sobre o acidente, que ocorreu por volta das 10h30min, no km 402,2 da pista com sentido São Paulo (SP), dão conta que 19 pessoas estavam no veículo, incluindo a dupla sertaneja. Oito pessoas foram socorridas pela ambulância da Arteris, concessionária que administra o trecho da rodovia. De acordo com o G1, cinco estão sendo socorridas por estarem presas nas ferragens e uma vítima está desaparecida.

Segundo o Portal G1, o empresário de Conrado e Aleksandro, José Carlos Cassucce, informou que o ônibus envolvido no acidente era da dupla. A morte de Aleksandro Correia, a voz principal da dupla, foi confirmada no local e a informação foi divulgada no Jornal Hoje, da TV Globo. O transporte vinha de Tijucas do Sul (PR), onde os sertanejos realizaram um show na sexta-feira, 6, e tinha como destino São Pedro (SP), onde havia um show marcado para a noite deste sábado, 7.

Segundo a concessionária informou ao G1, o problema formou um congestionamento de pelo menos 4km na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo. Para realizar o atendimento médico, uma faixa da pista e o canteiro central precisaram ser bloqueados.

