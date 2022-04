Jornalista segue em estado grave após ser esfaqueado em Brasília

Gabriel Luiz foi submetido há cirurgias durante a madrugada e está na UTI do Hospital de Base do DF

O jornalista da Rede Globo, Gabriel Luiz, de 28 anos, que foi esfaqueado na noite de ontem em Brasília (DF) está em estado grave, porém estável. A informação consta em novo boletim médico, divulgado no início da tarde desta sexta-feira, 15.

De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), entidade responsável pelo Hospital de Base de Brasília, onde Gabriel está internado, o jornalista “foi submetido a intervenções cirúrgicas na madrugada de hoje, encontra-se atualmente na UTI, no pós-operatório imediato, em estado grave mas estável.” Ainda conforme o informe, Gabriel está consciente e recebeu a visita de seu pai.

Sobre o assunto Brasília: repórter da Rede Globo é esfaqueado na frente de casa

Entidades lamentam ataque a jornalista esfaqueado em Brasília

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gabriel Luiz foi esfaqueado na noite de ontem próximo a sua residência. As imagens das câmeras de segurança do local mostram ao menos dois suspeitos cometendo as agressões contra ele. Até o momento a motivação do crime não foi descoberta pela Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga o caso.



Os golpes de faca atingiram Gabriel no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna. Ele foi socorrido após pedir socorro a moradores da região. Gabriel Luiz entrou na Globo em 2014, como estagiário. Em 2017 foi contratado pelo G1 DF, onde ficou por dois anos. Em 2019, foi transferido para a TV Globo de Brasília, onde começou a atuar como editor do jornal local DF1.

Tags