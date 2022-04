Atriz pede desculpas após polêmica sobre cartaz de "Paixão de Cristo": "faltou verba"

Uma das atrizes escaladas para fazer parte da encenação do espetáculo "Paixão de Cristo", Pillar Costa rebateu as críticas que sofreu depois que o cartaz do evento foi divulgado sem que as profissionais estivessem vestidas com o figurino da peça. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Pillar contou que, por conta da falta de verba, as atrizes não puderam usar as roupas para fazerem a divulgação. A peça é assinada pelo grupo Monte Castelo e será apresentada em Teresina, no Piauí.

"Foi uma montagem. Me pediram uma foto, apenas para confirmar a nossa presença. O que está sendo exposto é como se a gente estivesse usando isso como marketing. Sendo que não é uma coisa positiva. Estamos lidando com um ato religioso", declarou Pillar. Ela também lembrou que o grupo resposável pela execução do evento, Monte Castelo, possui 37 anos de atuação.

Sobre o assunto Depois de dois anos, cidades voltam a celebrar Semana Santa

Paixão de Cristo: grupo adapta história de Jesus ao teatro de rua

Feriado de Semana Santa deve ter chuva e temperatura de 13ºC em SP

Em SP, rodízio de veículos não vigora no feriado da Paixão de Cristo

Auto da Paixão de Cristo é celebrada no Rio de Janeiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o comunicado da atriz, toda a encenação da Paixão de Cristo é organizada e executada por cerca de 250 moradores locais. Eles ficam responsáveis pela confecção de roupas e elaboração dos cenários. Por conta do pouco recurso, não foi possível trazer os figurinos ao Piauí para que a peça de divulgação fosse feita com as personagens caracterizadas.

Pillar vai interpretar Maria de Cleofás (tia de Jesus). No comunicado, a mulher afirmou que as atrizes estão recebendo críticas em suas redes sociais e pediu mais compreensão e empatia.

"Não foi a gente que fez, e o pessoal do marketing não fez com intuito ruim, mas não tinha como fazer diferente. Foi só para confirmar nossa presença. Peço que vocês tenham mais amor, fica muito pesado ver isso, todo o 'hate' que a gente tá sofrento. Viemos fazer de coração aberto, pra vocês, pra Cristo", finalizou.

O cartaz foi publicado na quarta-feira, 13, nas redes sociais da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, ligada à Prefeitura de Teresina. Nele constam quatro atrizes sem caracterização e um ator que estava vestido de Jesus. Depois da repercussão negativa, o post foi excluído.

Tags