Após dois anos de pandemia Testemunhas de Jeová retornam às reuniões presenciais

A partir do dia 15 de abril, as Testemunhas de Jeová voltarão a fazer seus encontros de maneira presencial, no entanto, também farão uma transmissão online. O início do retorno será marcado pela celebração da morte de Cristo e será realizado em todas as 120.000 congregações das Testemunhas de Jeová espalhadas pelo mundo.



No entanto, o grupo cristão ainda não irá voltar com as visitas em casa. Ana, de 71 anos, já é Testemunha de Jeová há mais de 20 anos e relata que o grupo continua espalhando mensagens bíblicas por meio de cartas e telefonemas. A senhora conta também como se sente ao voltar à vida presencial: “Estou muito feliz de poder estar perto dos meus irmãos. Sentia muita falta de estar ali”.

Sobre o assunto Testemunhas de Jeová inauguram salão para 2 mil pessoas no Eusébio

Testemunhas de Jeová vão celebrar Paixão de Cristo por videoconferência

Testemunhas de Jeová realizam congresso online durante a pandemia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O Reino das Testemunhas de Jeová permaneceu fechado durante todo o período de pandemia, que já dura mais de dois anos. Porém, durante o mesmo período, o grupo se reunia através do aplicativo Zoom, o que rendia uma audiência de mais de 1 milhão de pessoas por semana.



Tags