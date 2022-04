Abril de 2022 tem feriado em São Paulo (SP)? Veja calendário do mês

Em 2022, o mês de abril contará com dois grandes feriados nacionais: a Sexta-Feira Santa (15/04) e o Dia de Tiradentes (21/04). Apesar disto, neste mês, não há nenhum feriado estadual em São Paulo (SP).

O Dia de Tiradentes, que cai em uma quinta-feira, é o que se conhece como “possíveis feriadões”: quando os dias de folga caem em quintas ou terças-feiras, alguns empregadores podem dar o dia extra na sexta ou na segunda-feira, para compensarem as horas depois.

Comparado a 2021, 2022 tem menos feriadões, que ocorrem quando feriados caem na sexta ou na segunda-feira, alongando o fim de semana: serão apenas dois. Em 2021, foram quatro. Nessas ocasiões, é comum que os brasileiros viajem, sendo a praia o destino mais popular.

Feriado em SP em abril de 2022: que dia cai a Páscoa?

No dia 17 de abril, um domingo, comemora-se uma das datas mais significativas no Brasil: a Páscoa. A data marca o fim do período de quaresma e da semana santa; é comum que a maioria dos negócios fechem e folgas sejam oferecidas no período de três dias, entre sexta e domingo.

Feriado em SP em abril de 2022: datas importantes que não são feriados

Outras datas importantes, mas que não configuram feriado, são: Dia Nacional de Luta pelo Direito à Cidade e à Moradia (08/04, sexta-feira), o Dia dos Povos Indígenas (19/04, terça-feira), e o Dia da Caatinga (28/04, quinta-feira).

