Integrante de trisal recupera perfil no Instagram após ter conta denunciada

Natalia Bezerra, que assumiu relação a três, teve perfil no Instagram desativado após receber denúncias, no entanto, integrante do trisal conseguiu recuperar conta

A influenciadora digital Natalia Bezerra da Silva, que ganhou visibilidade ao assumir relação a três com a advogada Graziela Veras e com o empresário Diogo Matheus, revelou aos seus seguidores que conseguiu recuperar seu perfil no Instagram após ter sua conta desativada devido à denúncias anônimas. A rede social, utilizada como ferramenta de trabalho, ficou desativada das 19 horas do último domingo, 27, até as 12 horas dessa segunda-feira, 28.

"Pensa em um sufoco! A conta não foi hackeada. Na verdade, o próprio Instagram desativou minha conta por causa do número de denúncias pela repercussão do Vivendo a Três. Por causa da repercussão, a tradicional família brasileira quis derrubar o meu Instagram e começou a denunciar. Mas graças a Deus a gente já recuperou", disse a integrante do trisal que acumula mais de 60 mil seguidores no Instagram.

Devido à situação desagradável, a influencer afirma ter contratado um especialista em proteção de redes sociais, que reforçará a segurança de sua conta, tentando prevenir eventuais problemas, como hackers. Apesar disto, Natalia disse que não pode fazer muita coisa para evitar que o perfil seja desativado. "Se o Instagram receber denúncias de conteúdo impróprio e se aceitar, a conta provavelmente irá cair novamente", contou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Marcio Poncio fala sobre guarda de Josué: "vamos proteger o menino"

Felipe Neto fala sobre exigências para flertar: "repulsa pelo presidente"

BBB 22: Globo planeja colocar artista Linn da Quebrada em seu elenco fixo

Quem é Natália Bezerra da Silva, integrante do trisal?

Natalia, além de compartilhar sua rotina com internautas, também é advogada e trabalha como assessora jurídica da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de Tocantins. Além da graduação em Direito, a jovem investiu por um tempo na carreira de modelo, sendo coroada como Miss dois anos consecutivos, em 2016 e 2017.

Em paralelo a essas duas funções, passou a utilizar suas redes sociais como uma nova fonte de renda. No Instagram, divide suas experiências diárias, bem como viagens pelo Brasil, cuidados com o corpo e dicas de moda. Hoje, devido a seu bom desempenho na plataforma, ela trabalha e ganha dinheiro com a internet.

Recentemente, Natália também passou a compartilhar a rotina do trisal em que faz parte, ao lado de Graziela e Diogo. De forma aberta e com muita naturalidades, ela expõe a escolha e divide alguns momentos vivenciados juntos, como caminhadas e a limpeza da casa.

Devido ao sucesso do assunto no perfil de Natália, o trio resolveu criar uma conta separada para mostrar o poliamor e expressar a união afetiva que há entre eles. O perfil “Vivendo a três” (@vivendoatres_) surgiu há cinco dias e já contabiliza mais de 56,5 mil seguidores no Instagram.

Tags