Apresentadora do SBT dança hit de Anitta ao vivo após top-1 mundial

Na última semana, o hit "Envolver" da cantora Anitta, que emplacou a liderança nas paradas do aplicativo Spotify no mundo, vem fazendo sucesso na mídia e na TV. Isabele Benito, de 41 anos, apresentadora do programa "SBT Rio", dançou ao vivo a canção de Anitta.

A apresentadora começou a dançar após uma brincadeira ao vivo com a também apresentadora Fernanda Maia no quadro “SBT Esporte Rio”. Durante a performance de Isabele, Fernanda reagiu: "Gostosa, maravilhosa".

Anitta comemorou na última sexta-feira, 25, o sucesso global de "Envolver" em entrevista ao Gshow. A cantora relatou. "Estou muito feliz e extremamente grata a todos os meus fãs e pessoas que ouviram e ouvem 'Envolver'. É maravilhoso alcançar um resultado desse tamanho sendo uma mulher brasileira e latina", finaliza ela.



