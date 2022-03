Morador de rua diz não se arrepender de ter feito relações sexuais com mulher em Planaltina

O morador de rua Gilvado Alves, flagrado fazendo sexo com uma mulher em um carro e depois sendo espancado pelo marido dela, em Planaltina (DF), descreveu os acontecimentos daquele dia em entrevista ao Portal Metrópoles. Ele diz não se arrepender de ter se relacionado com a esposa do personal trainer.

“Não posso me arrepender, porque eu não posso voltar atrás e desfazer. Se eu pudesse, eu não olharia para trás, quando aquela voz doce me chamou”, disse ao Metrópoles.

Segundo Gilvado, tudo aconteceu por conta de um chamado dela: “‘Moço, moço, moço’, eu continuei andando. E aquela voz insistentemente, ‘moço, moço, moço’, me fez olhar. Quando eu olhei, era uma moça lindíssima. Chegou para mim e disse: ‘Eu quero namorar com você’, eu olhei pra ela e falei, 'moça, sou morador de rua, só estou bem vestido, como todo mundo”, contou.

Ele relata que apesar de dizer que era morador de rua e não ter dinheiro, a mulher continuou insistindo. ‘Não pode ser no meu carro?’, ela teria dito a ele. "Então eu disse 'bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora'. Perguntei onde estava o carro e fomos”, contou.

O morador de rua relatou que estavam em um carro vermelho. “A televisão está mostrando um carro branco, eu nunca estive em carro branco, e sim carro vermelho”. O homem descreve a relação sexual com a mulher e diz que em mais de uma hora no carro, em momento nenhum ela pediu para parar.

Na entrevista, Givaldo diz ainda que, após horas de relação com a mulher, em determinado momento sentiu uma pancada forte no vidro do carro, um homem quebrou o vidro com um soco e começou a espancá-lo. “Eu recebi uma sessão de socos tão violenta, não estava entendendo nada. Comecei a trocar socos com ele, nossos punhos se encontraram em uma sequência que vai e volta, vai e volta”.

Segundo os relatos de Givaldo, após vários socos, de repente o personal trainer parou e ficou sem reações observando sua esposa. Nesse momento Givaldo se vestiu e foi embora, caminhando até chegar em um hospital. Antes de ir embora o morador de rua conta que ainda perguntou à mulher para onde ela o havia levado: “Ela falou, ‘eu moro aqui’, eu não entendia se era o bairro ou se era a casa, isso me deixou preocupado”, disse.

Durante a entrevista para o Portal Metrópoles, o homem pela segunda vez diz não ter entrado em carro branco, o qual apareceu nas imagens que viralizaram: “Não sou eu. Porque eu nunca rolei no chão, eu saí exatamente pelado, eu fui agredido quando eu abri a porta e depois os socos trocados”, ressaltou ao Metrópoles.

Por fim, Givaldo criticou o fato do marido divulgar as imagens e contar, segundo morador de rua, mentiras: "Quando o senhor se expõe em uma coisa dessa, o senhor enfia os pés pelas mãos. Então o senhor esqueceu de amar o próximo, deixou de pensar na sua esposa, reflita um pouco", concluiu.

