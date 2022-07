Comunicado do Business Wire :Synergis Software

Synergis Software, líder mundial em soluções de fluxo de trabalho e gerenciamento de documentos de engenharia, anunciou hoje que o Synergis Adept foi nomeado líder nas categorias Gerenciamento de Conteúdo Empresarial e Gerenciamento de Dados de Produtos nos Relatórios G2 Spring 2022 Grid®. O G2 é um site de revisão de software empresarial ponto a ponto que ajuda as empresas a escolher as melhores ferramentas para seus negócios. Os produtos no quadrante líder têm uma alta avaliação por usuários verificados de produtos de software, tendo pontuações significativas de presença no mercado.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005244/pt/

Verified reviewers place Synergis Adept engineering document management at the top for Best Usability, Fastest Implementation, Best Support, and Best Relationship (Graphic: Business Wire)

Segundo os Relatórios G2 Spring 2022, o software Adept ganhou 18 distinções G2 com as melhores colocações para "Melhor Usabilidade", "Implementação Mais Rápida", "Facilidade de Configuração", "Facilidade de Administração" e "Adoção Mais Elevada do Usuário", ao classificar a empresa como "Mais Fácil de Fazer Negócios" e "Melhor Suporte" - reconhecimento que a Synergis recebeu consistentemente nos últimos sete trimestres.

"Estas conquistas refletem a experiência que oferecemos com nosso software e os relacionamentos que construímos com algumas das melhores empresas do mundo", diz Scott Lamond, Vice-Presidente de Marketing da Synergis Software. "Agregar valor de forma significativa a nossos clientes é nossa principal prioridade, assim os resultados do G2 realmente importam para nós. Nossos clientes variam de pequeno a muito grande em vários setores, e todos eles fazem parte da família Synergis. Somos gratos por sua confiança e inspirados a agregar ainda mais valor à medida que crescemos juntos."

O G2 destaca o valor do software de gerenciamento de documentos de engenharia Adept em três categorias: Gerenciamento de Conteúdo Empresarial, Gerenciamento de Dados de Produtos e Gerenciamento de Projetos de Construção. As distinções do G2 Spring 2022 incluem:

-- Líder de Gerenciamento de Conteúdo Empresarial (ECM)

-- Líder de Gerenciamento de Dados de Produtos (PDM)

-- Líder de Impulso de Gerenciamento de Conteúdo Empresarial (ECM)

-- Líder de Impulso de Gerenciamento de Dados de Produtos (PDM)

-- Mercado Intermediário de Alto Desempenho - Gerenciamento de Conteúdo Empresarial (ECM)

-- Mercado Intermediário de Alto Desempenho - Gerenciamento de Dados de Produtos(PDM)

-- Gerenciamento de Construção de Alto Desempenho

-- Gerenciamento de Projetos de Construção de Alto Desempenho

-- Melhor Relacionamento

-- Melhor Suporte

-- Melhor Suporte para Pequenas Empresas

-- Mais Fácil de Fazer Negócios com o Mercado Intermediário

-- Mais Fácil de Fazer Negócios

-- Mais Fácil de Fazer Negócios com Pequenas Empresas

-- Implementação Mais Rápida

-- Adoção Mais Elevada do Usuário

-- Mais Implementável

-- Melhor Usabilidade

Os relatórios do G2 estão baseados no retorno direto do cliente combinado com o algoritmo exclusivo do G2 que calcula a satisfação do cliente e as pontuações de presença no mercado em tempo real.

Para mais detalhes sobre o Adept nos Relatórios G2 Spring 2022, acesse nosso site.

Citações de usuários verificados sobre o Synergis Adept

"O Adept gerencia bilhões de dólares em ativos digitais contendo propriedade intelectual inestimável da Dow, com milhares de usuários em diversas dezenas de sites internacionais."

Teresa Yang, Gerente de Produto, Gerenciamento de Documentos, Dow Chemical

"Nenhuma outra empresa de software em qualquer lugar trabalha tão de perto com seus clientes. A equipe é incrivelmente receptiva e sempre se esforça por solucionar problemas dos clientes. Para um sistema sem o qual sua empresa não pode operar, isto é extremamente valioso."

Ryan Mongeau, Diretor de Tecnologia, Space Age Electronics

"O Adept aprimorou nossa eficiência / processos em 200%. O que antes levava horas em sistemas antigos, posso fazer em minutos. É um sistema muito poderoso com possibilidades ilimitadas de acrescentar informações mais úteis para futuros projetos. E a equipe de Helpdesk pode abordar e/ou resolver qualquer problema que eu traga a eles para melhorar ou agilizar nossos processos."

Milias H, The Folger Company, Provedor de Serviços de Controle de Documentos

Sobre o Synergis Software

Synergis Software é líder mundial em soluções de gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho, sendo criador do software Synergis Adept. O Adept atende a mais de 120.000 usuários em dezenas de setores, ao fornecer acesso rápido e centralizado a documentos de projetos e negócios em um ambiente seguro e colaborativo. O Adept Integrator conecta seus aplicativos corporativos para que seus dados e processos de negócios fluam perfeitamente em toda a sua infraestrutura de TI.

Nomeada líder em atendimento ao cliente no mercado internacional de gerenciamento de informações de engenharia pela Frost & Sullivan e classificado no Top 5 a nível mundial pela Helpdesk International por três anos consecutivos, nosso compromisso com os clientes é inabalável.

Fundada em 1985, a Synergis Technologies, LLC tem sede em Bucks County, PA e é de propriedade privada e financiada.

O Adept foi testado em campo por engenheiros durante mais de 30 anos com clientes como Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Merck, NASA e Nucor Steel.

Sobre o G2 Crowd

O G2 é o maior mercado de tecnologia do mundo, onde as empresas podem descobrir, revisar e gerenciar a tecnologia de que precisam para alcançar seu potencial. Hoje, mais de 3 milhões de pessoas acessam o G2 para ler e escrever resenhas autênticas sobre milhares de produtos de software e serviços profissionais.

Contato

Scott Lamond Vice-Presidente de Marketing Synergis Software E-mail: scott.lamond@synergis.com Tel.: (215) 302-3006

