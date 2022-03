Capacete Elmo é eleito melhor case de inovação do Brasil com 60% dos votos

O capacete Elmo foi um dos selecionados para ser apresentado na última quinta-feira, 10, no 9º Congresso de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), maior evento de inovação da América Latina, ocorrido em São Paulo (SP), com transmissões ao vivo pela internet. Dos três mais votados, entre 25 cases de todo o Brasil, o Elmo ficou em primeiro lugar, conquistando 60% dos quase 25 mil votos no País.

Projeto cearense foi representado pelo diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará), Paulo André Holanda, pelo gerente de Engenharia de Produto da empresa Esmaltec, Rendex Ribeiro e pelo superintendente de Inovação da CNI, Jefferson Gomes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Brasil registra 669 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

Capacete Elmo é destaque cearense em congresso nacional de Inovação na Indústria

Brasil registra 470 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas; veja números

Em Fortaleza, ministro da Educação anuncia R$ 21 milhões em investimentos para a UFC



O superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), médico e pneumologista Marcelo Alcantara, idealizador do capacete, falou sobre o prêmio. “Agradeço a iniciativa de levar o Elmo para essa premiação. Acho que foi uma ideia brilhante. Não basta apenas ter a ideia, fazer o protótipo, os testes, realizar o trabalho, publicar cientificamente, ter a aprovação da Anvisa, de todas as instâncias. Mas também participar dessa vida social é crucial para que a inovação tenha o máximo de alcance. Isso é algo marcante também dentro da história do Elmo.”

Quase 2.400 capacetes já foram doados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará e mais de 2.100 profissionais foram capacitados em todo o Brasil pela ESP/CE até março deste ano. Segundo a Esmaltec, que fabrica os equipamentos, 9.949 capacetes foram distribuídos no País desde o início do projeto até o último mês, conforme registros da empresa.



Tags