Influenciadora diz ter sido vítima de racismo em padaria no RJ

Segundo Sarah, um funcionário do estabelecimento pediu para que ela se retirasse do local por pensar que ela estaria "pedindo dinheiro" ou "pertubando" cliente. Em nota, a Baked Padaria afirmou que o homem não é funcionário do local

A influenciadora Sarah Fonseca, de 28 anos, utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira, 7 de março, para denunciar um caso de racismo sofrido por ela em uma padaria de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Por meio de um vídeo, a jovem negra relata ter sido abordado por um funcionário do estabelecimento, que a pediu para que se retirasse do local alegando que ela estaria "pedindo dinheiro" ou "perturbando" uns cliente.

“Meu namorado, a mãe e o marido dela estava sentados na mesa do @baked.padaria na calçada. Atravessei a rua e fui na direção da mesa deles porque precisava pegar a chave do apartamento com o Valentin porque precisava ir pra casa trabalhar. Assim que cheguei na mesa, mal consegui falar uma frase, o funcionário da @baked.padaria apareceu do meu lado super rápido falando pra eu sair como se eu tivesse ‘perturbando’ eles”, explicou Sarah na legenda da gravação.

Sobre o assunto Acusado de racismo, advogado de Bolsonaro diz que vítima é "falsa negra"

Pedido racista de cliente por aplicativo causa indignação em empresária de Goiás

Turista é preso em Porto Seguro após ser racista com homem negro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda segundo a influencer, o funcionário tentou invalidar sua indignação com a situação afirmando que ela estava enganada. “Eu fiquei em choque, me senti humilhada na frente de todos! Eu não consigo descrever a raiva que eu estou sentindo. Ele achou que eu estava fazendo o que? Por que eu deveria sair? Depois que eu me exaltei e gritei com ele, ele começou a dizer que eu estava enganada, que não era nada daquilo. Normal, né? Nunca é injúria racial”, disse.

Por fim, Sarah afirma que já entrou em contato com sua advogada e registrou o caso na delegacia. "Já estou em contato com advogada e já estou fazendo o BO. Isso não vai ficar assim!", pontuou. No Instagram, rede social onde acumula mais de 600 mil seguidores, o vídeo já possui mais de 6 milhões de visualizações e 24 mil comentários.

Nota de repúdio da Baked Padaria sobre o caso

"A Equipe Baked ficou ciente nas últimas horas que um episódio de discriminação ocorreu hoje em nossa loja, envolvendo prestador de serviços do bairro e uma de nossas clientes. Acreditamos que essa situação é extremamente grave, e estamos completamente indignados.

Gostaríamos de esclarecer que o segurança em questão não é funcionário contratado da Baked, e sim um prestador de serviços para a rua, e de maneira nenhuma ele nos representa.

Já entramos em contato com a associação de lojistas informando o ocorrido, para que sejam tomadas as medidas necessárias o quanto antes! Acima de tudo gostaríamos de prestar todo o nosso apoio a Sarah, e já entramos em contato com a mesma para que possamos a auxiliar em quaisquer medidas que sejam necessárias. Temos vídeos, testemunhas e funcionários à disposição para o que ela precisar.

Lamentamos muito que um ato como esse possa ter acontecido, principalmente em nossa loja, e reiteramos que tal postura é totalmente contrária aos valores da empresa. A Baked repudia toda e qualquer discriminação!".

Tags