Pedido racista de cliente por aplicativo causa indignação em empresária de Goiás

Ao realizar um pedido em uma confeitaria por meio do aplicativo de comida iFood, um usuário informou, no espaço destinado às restrições alimentares, a cor da pele do entregador. A situação ocorreu em Goiânia. O caso não foi denunciado pelo estabelecimento, mas a Polícia Civil iniciou as investigações. As informações são do Portal G1.

No espaço reservado para observações em relação ao pedido, o cliente escreveu a seguinte frase: “Por favor, mandem um entregador branco, não gosto de pretos nem pardos. Venham rápido”.



A dona da confeitaria informou que não quis denunciar o caso porque não queria constranger o entregador: “Achei melhor deixar nas mãos dele [entregador] com receio de constrangê-lo ainda mais”, contou ao G1.

"É um crime de ação pública incondicionada, então a Polícia tem a obrigação de apurar. [...] Esse tipo de comportamento pode ser configurado como prática, incitação ou induzimento ao preconceito ou discriminação de raça, cor ou etnia, [...] com pena de prisão de 1 a 3 anos", explicou ao G1 Joaquim Adorno, delegado responsável pelo Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri). Ele reforçou que mesmo sem denúncias o caso será investigado.

O iFood repudiou a situação e disse ser contra toda forma de discriminação:

"A empresa preza por relações e ambientes seguros e livres de assédios, preconceitos e intimidação em todas ações que realiza, sempre baseado em respeito, conforme os valores presentes em seu Código de Ética e Conduta. Vamos iniciar um processo de investigação interno para que as devidas providências sejam tomadas, incluindo o descadastramento do cliente”, informou a empresa em nota.





