Turista é preso em Porto Seguro após ser racista com homem negro

Um turista paulista de 50 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira, 3, após chamar um homem negro de "macaco" em um restaurante, no distrito de Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, no sul da Bahia. Depois do insulto, a Polícia Militar foi chamada e compareceu ao estabelecimento. Durante a abordagem, o homem também ofendeu os policiais.

O caso foi filmado por outros clientes presentes no restaurante. No vídeo, publicado em redes sociais, é possível ouvir turistas chamado o homem de racista. Na mesma filmagem é possível observar que o homem resistiu à abordagem, sendo necessário que um dos agentes desse um mata-leão nele.

Sobre o assunto Mais de 2.500 detenções na Rússia em protestos contra contra intervenção na Ucrânia

Menino ucraniano de 11 anos chega sozinho à Eslováquia

Mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos pela invasão da Rússia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Levado a Delegacia de Porto Seguro, o caso foi formalizado como flagrante de injuria racial e desacato. O homem foi liberado após pagar fiança de R$ 5 mil.

Em publicação feita no Instagram, o estabelecimento disse não ter nenhum tipo de envolvimento com o caso e que repudia qualquer tipo de preconceito e discriminação.

Crime de injúria racial no Brasil

Previsto no inciso terceiro do artigo 140 do Código Penal Brasileiro, o crime prevê pena de reclusão de um a três ano e multa. Para que o crime seja caracterizado é necessário que tenha ofensa à dignidade de alguém, com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência.

Tags