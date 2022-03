Morre torcedor baleado em briga de torcedores de Cruzeiro e Atletico-MG

Torcedor do Cruzeiro morreu na tarde deste domingo em confronto com adeptos do Atlético-MG. O homem foi baleado com tiro no abdômen. A fatalidade aconteceu no bairro Boa Vista, região Leste de Belo Horizonte (MG), horas antes do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro-MG acontecer.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, duas pessoas foram baleadas na briga. Rodrigo Marlon Caetano Andrade, 25 anos, foi ferido, mas morreu apesar do atendimento médico. O motociclista Paulo Henrique Ferreira, que passava pelo local e não tinha a ver com a confusão, foi baleado no ombro. A situação dele é estável.

Após a confusão, Rodrigo Marlon foi levado em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. A confirmação do óbito ocorreu próximo ao início do clássico entre Atlético-MG x Cruzeiro, marcado para as 18 horas, no Mineirão.

De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado na 4ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios/Leste. A perícia também esteve no local para identificar e coletar vestígios, mas, até o momento, não foi identificado a motivação e as circunstâncias do fato e nenhum suspeito foi localizado.



Este foi mais um caso de violência no futebol brasileiro em 2022, ano em que torcedores já jogaram bomba dentro de ônibus do Bahia, apedrejaram coletivo do Grêmio e jogaram faca em gramado durante a Copa São Paulo de Futebol Jr.

