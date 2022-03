Cigarro eletrônico explode na boca de músico no Distrito Federal; veja vídeo

O aparelho explodiu na boca do homem ao tentar tragar

O músico Lélio Guedes, de 45 anos, divulgou em suas redes sociais imagens de um cigarro eletrônico explodindo em sua boca. O aparelho explodiu e soltou fagulhas pelo ar. O momento aconteceu em janeiro deste ano, mas só agora ele só compartilhou o vídeo como uma forma de alerta.

O vape - nome dado aos vaporizadores eletrônicos - havia sido comprado no dia anterior ao acidente e ainda não havia sido utilizado. “Quando cheguei em casa, fui utilizar e não reparei no momento que a tampa estava queimada em trabalho de explosão", disse o músico ao portal Correio Braziliense.

Após a explosão, Lélio se assusta e joga o objeto no chão. O incidente foi registrado pelas câmeras de segurança instaladas na casa do músico. Ele usou a situação como exemplo para alertar outros usuários do aparelho.

Lélio garante que pretende descobrir a empresa que fabricou o produto e processar a marca. “O que aconteceu comigo pode ocorrer com qualquer um”, pontua.

