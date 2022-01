Piscina é arrastada durante vendaval e quase atinge dois carros em Mato Grosso do Sul

Imagens registradas por câmeras de segurança de uma loja de materiais de construção mostraram o momento que uma piscina é vista "voando" durante fortes ventos que incidiram sobre a cidade de São Gabriel do Oeste, distante 124 km de Campo Grande, capital do Matro Grosso do Sul, na tarde da última segunda-feira, 14. O objeto quase ocasionou um acidente entre dois carros, mas ninguém ficou ferido.

O registro mostra dois carros que passavam na rua em direções opostas, quando de repente, a piscina de fibra que estava exposta no lado de fora do estabelecimento "voou", cruzou a pista e quase colideu os veículos. As informações são do portal G1 do Mato Grosso do Sul.

Sobre o assunto Piscina de condomínio de luxo desaba em garagem e danifica carros no Espírito Santo

Vídeo: homem se atrapalha e cai com moto em piscina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dona da loja, Franciele Macari, disse à reportagem que a piscina estava presa com cabos, mas eles não aguentaram a força do vendaval e foram arrebentados. Após o ocorrido, funcionários removeram a estrutura da rua. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Tags