Um motociclista de Santa Catarina viralizou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo seu caindo com moto e tudo dentro de uma piscina. A situação ocorreu na última terça-feira, 14, no bairro Carmelo, em São João Batista, no litoral norte do estado. O homem tentava guardar a moto quando pisou em falso na água e caiu na piscina.

Sobre o assunto Vídeo: Camelo escapa de presépio vivo nos Estados Unidos e viraliza na internet

Bar no interior de SP viraliza após colocar lista de caloteiros na porta

Vídeo: Morador toca piano em meio aos destroços da própria casa, destruída após tornado nos EUA

As imagens do vídeo em questão foram capturadas por uma câmera de segurança. Nele, é possível ver o motociclista dando ré devagar com a moto bem perto de uma piscina de largura estreita. Ele segue o caminho até que pisa no interior da piscina e cai junto do veículo no corpo d’água. O homem tenta se recuperar quando uma mulher e cachorros aparecem próximos à piscina, segundos depois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja o vídeo

Homem se atrapalha e cai com moto em piscina; https://t.co/lvHS2BUZNZ pic.twitter.com/UYj09CBJWs — O POVO (@opovo) December 17, 2021





Tags