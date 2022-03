Mãe e filhos que iam para velório morrem após acidente de trânsito

Uma família que seguia para um velório na segunda-feira, 28, perdeu o controle do carro e colidiu com uma árvore, deixando três mortos na cidade de Itacarambi, Minas Gerais. As vítimas são uma mulher de 44 anos e seus dois filhos, de 13 e 5 anos.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no veículo, um Fiat Palio, também havia um homem de 44 anos, que conduzia o carro na rodovia MGC-135, e mais uma adolescente de 13 anos.

Ambos ficaram feridos e foram socorridos com vida até o hospital local. Ainda não há mais informações a respeito do atual estado de saúde dos sobreviventes.

Os cinco seguiam viagem de Paraopeba com destino a Itacarambi quando o veículo saiu da pista e ocorreu a colisão, por volta das 14h. De acordo com o portal do Correio Braziliense, a mãe e os dois meninos morreram no local do acidente.

Conforme os profissionais do Samu, dois dos três corpos encontrados estavam presos às ferragens do veículo, e foi necessário o uso de ferramentas hidráulicas para desencarcerar as vítimas.

