Jovem preso na Tailândia com drogas pediu desculpas à mãe pelo telefone

Jordi Beffa foi preso pelas autoridades tailandesas com 6,5 quilos de cocaína nas bagagens ao desembarcar no Aeroporto de Bangkok

O jovem Jordi Beffa, 24, morador de Apucarana, no interior do Paraná, que foi preso na Tailândia após desembarcar com 6,5 quilos de cocaína no Aeroporto de Bangkok, pediu perdão para a mãe pelo telefone. Em ligação, o paranaense pediu desculpas por estar na Ásia. Em entrevista ao Fantástico, a família disse que o parente tinha avisado que iria à praia.

A mãe de Jordi, Odete Beffa, disse que estava dormindo quando o celular tocou com a ligação do filho. "Eu estava dormindo à noite, meu celular tocou e era ele. Falou: 'mãe, a senhora me perdoa, mas não estou aqui na praia, estou na Tailândia. Ele só falou que tinha sido detido", contou a mãe ao Fantástico.

Com outros dois brasileiros presos no mesmo dia com drogas nas bagagens, o advogado de Jordi disse que o mesmo não tem relação com os outros presos. Segundo Petrônio Cardoso, advogado do jovem, Beffa não é traficante. "O Jordi não é um traficante. O Jordi não ostenta roupas caras. O Jordi não tem joias. Ele nunca teve nenhuma passagem policial. Não registrando nenhum tipo de antecedente ou envolvimento com consumo de drogas, e de repente vem uma notícia apavorante dessa", afirmou ao Fantástico.

De acordo com Cardoso, a possibilidade de retorno imediato ao Brasil não deve acontecer. O julgamento pode demorar até dois anos para acontecer, devido à demora no sistema judiciário da Tailândia, potencializado pela pandemia.

Preso desde o dia 14 de fevereiro, Jordi trabalhava de carteira assinada como operador de máquinas em uma fábrica de roupas e máscaras e pediu demissão três dias antes da viagem.

Prisões por drogas na Tailândia

De acordo com a legislação tailandesa, a pena para presos por tráfico de drogas pode variaa de 10 a 20 anos de prisão, prisão perpétua e até pena de morte.