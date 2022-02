Projeto online ajuda alunos de escolas públicas a ingressar em universidades

Com a oferta de atendimento individual e personalizado, o projeto Salvaguarda tem ajudado jovens de todo o País a realizar o sonho do ensino superior. Tendo como público alvo egressos de escolas públicas, a ação tenta diminuir barreiras sociais e econômicas, tudo isso de forma online e gratuita. Somente em 2021, mais de 15 mil alunos foram atendidos. Já para este ano, o projeto pretende dar suporte para cerca de 30 mil alunos. As inscrições já estão abertas.



O Salvaguarda foi criado em 2017 por Vinícius de Andrade. Segundo ele, o projeto surgiu como fruto do contraste entre dois mundos: Ele nasceu e cresceu no Simione, bairro com maior número de favelas da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Vinícius, no entanto, conseguiu ingressar no curso de economia da Universidade de São Paulo (USP), uma das instituições de ensino superior mais elitistas do País. "Quando cheguei na USP fiquei impressionado com a estrutura, mas olhava para o lado e sentia falta de pessoas da mesma origem que a minha", conta o idealizador.

Munido com a convicção de que não faltava interesse dos jovens em continuar os estudos no pós-escola, mas sim, informações, Vinícios deu início ao Salvaguarda. A princípio, o projeto era organizado de forma presencial, com aulas, simulados e dinâmicas educativas para os jovens que iriam prestar vestibular. Com a pandemia, as atividades tiveram que ser interrompidas. O obstáculo, no entanto, foi superado. Com a adesão ao formato online, as barreiras geográficas foram quebradas e, agora, alunos de todo o Brasil podem ser beneficiados com o projeto.

O projeto disponibiliza corretores particulares de redação, tutoria individualizada, acesso a monitores de todas as 9 disciplinas e o contato de profissionais de diversas áreas do conhecimento. Além disso, os jovens também têm a possibilidade de participar do UFA!, uma ferramenta de acolhimento psicológico online em grupo. Os estudantes ainda têm acesso a um acervo com informações de todas as universidades públicas do País, acervo com provas anteriores dos vestibulares, temas mensais de redação e listas mensais de exercícios.

Ademar tenta entrar em administração ou psicologia, na UFC (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)



O fortalezense Ademar Lima, de 18 anos, foi um dos diversos jovens que foram ajudados pelo Salvaguarda. Ele conta que descobriu o projeto após colegas de classe compartilharem em um grupo virtual e que participou durante todo o ano de 2021. "Foi uma grande ajuda no meu desenvolvimento e, principalmente, na parte do direcionamento para aqueles que estão meio indecisos (em relação a qual curso ingressar na faculdade). Além de ser um projeto que dá total apoio para aqueles que querem uma oportunidade de adquirir conhecimento, sendo alunos de escola pública", conta o jovem.



Segundo o jovem, durante todo o processo foi acompanhado com tutores, que eram "estudantes universitários bem preparados e interessados em ajudar no crescimento dos alunos''. Além disso, o auxílio psicológico foi fundamental durante seu preparo. Ademar agora tenta uma vaga nos cursos de Administração ou Psicologia na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Voluntários são universitários ou formados de diversas universidades públicas do país (Foto: Salvaguarda/Reprodução)



Todo o contato entre os colaboradores do Salvaguarda e os jovens é realizado de forma virtual e gratuita. Se adaptando à realidade de cada aluno e mentor, os atendimentos podem ocorrer, inclusive, por Whatsapp. Atualmente, são mais de 1.500 voluntários oriundos de diversas universidades públicas do país.

Como participar

Alunos:

Podem participar do projeto estudantes a partir do primeiro ano do ensino médio. A regra é que os estudantes frequentem o ensino médio da rede pública de ensino, ou tenham concluído em uma. Neste ano, o Salvaguarda oferta 30 mil vagas para alunos de todo o Brasil.

As inscrições para a edição de 2022 já estão abertas e vão até 19 de março. É muito importante que o estudante leia o edital para entender com clareza sobre as inscrições, processo seletivo e sobre os recursos oferecidos.

Para conferir o edital do Salvaguarda 2022, clique aqui.

Para ter acesso ao formulário de inscrição, clique aqui.

Voluntários:

Atualmente, há ainda dois processos de seleção destinados a monitores, com inscrições até 6 de março, e para se tornar um corretor de redação, com inscrições até 13 de março. Para mais detalhes, confira os editais abaixo:

Edital monitor

Edital corretor de redação



