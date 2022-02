Fies 2022: como usar nota do Enem 2021 e quando abre inscrição

Com a nota da prova do Enem, o estudante que deseja ingressar no ensino superior pode financiar os estudos pelo Fies 2022. Resultado do exame foi divulgado ontem, 9

A seleção para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve resultado divulgado nessa quarta-feira, 9. O programa federal é o último processo seletivo a abrir inscrição. É por meio dele que os estudantes podem aderir a um financiamento para custear cursos superiores em instituições de ensino privadas.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Fies deste ano aceitará as notas do exame de 2010 a 2021, com inscrições realizadas entre os dias 8 a 11 de março de 2022. Criado em 1999, o Fies tem como meta facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior em duas modalidades desde 2018, por meio do Fies e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies).

Fies 2022: quem pode se inscrever

Pode se inscrever no processo seletivo Fies 2022 o candidato que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a partir da edição de 2010 e tenha obtido nota nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a 0 na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

Fies 2022: passo a passo de como fazer a inscrição

Para se inscrever é necessário acessar o site oficial do FIES. Caso abertas as inscrições, crie uma conta clicando em “Primeiro Acesso”. Se já tem um cadastro, faça o login. Em seguida, preencha a ficha de inscrição com os dados solicitados - isso inclui o questionário socioeconômico e de perfil familiar, além de escolher o seu grupo de preferência, que nada mais é do que a cidade, estado, curso, instituição e turno que você deseja. Por fim, envie a sua inscrição e aguarde para ver se foi pré-selecionado.



Fies 2022: cronograma de data

Inscrições: 8 a 11 de março

8 a 11 de março Resultado: 15 de março

15 de março Complementação das informações da inscrição: 16 a 18 de março de 2022

16 a 18 de março de 2022 Lista de espera: 16 de março a 28 de abril

Diferença entre o Fies e o P-Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é operado pelo governo federal, com juros zero, para estudantes que têm renda familiar de até três salários mínimos por pessoa; o percentual máximo do valor do curso financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino.

Já o P-Fies tem regras específicas e funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica cobrança de juros.

