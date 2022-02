Liminar proíbe festa com Anitta e Gkay no litoral da Bahia

Através de uma liminar, a administração do Condomínio Busca Vida, na Estrada do Coco, Camaçari, na Bahia, conseguiu impedir a realização de uma festa programada para ter três dias de duração com as presenças de Gessica Kayane (Gkay) e Anitta. Organizado pela Skol Beats, o evento receberia influencers de todo o Brasil. Para que a liminar não seja descumprida, a Justiça determinou uma multa diária como pena, os valores não foram divulgados.

A festa que aconteceria em vários dias de fevereiro e também no início de março já contava com a presença de Gkay e Anitta na casa. A administração entrou na Justiça solicitando o cancelamento, devido ao impacto que estrutura do evento demandaria, medidas que, segundo o pedido, "prejudicaria a segurança, o sossego, a saúde dos vizinhos e o meio ambiente". O condomínio também alegou que fica em uma Área de Proteção Ambiental (APA), na qual atualmente vive-se o momento de desova das tartarugas marinhas na praia.

"A festa contaria, inclusive, com uma estrutura de palco, caixas acústicas, iluminação difusa com potencial para comprometer o ciclo de desova das tartarugas marinhas, presença de artistas e influenciadores digitais de amplitude nacional e divulgação em redes sociais", dizia uma circular emitida para os condôminos pela a administração. As informações são do Correio 24h.

Entre os convidados estão Pequena Lo, Rainha Matos, David Brazil, Leo Kret, Ney Lima, Rico Melquiades e Sérgio Marone. O evento foi nomeado pela organização de ‘Plano B do Carnaval’, ocorrendo entre os dias 16 e 17, entendendo-se para 26, 27 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março.

Gkay umas das primeiras influencers a chegar no Condomínio, mostrou nas suas redes sociais uma movimentação de outros convidados dançando dentro da casa na noite dessa quinta-feira, 17. Durante o dia, a humorista chegou a falar dos shows, citando a cantora Anitta: "Hoje vai ter uma atração que não sei como vou lidar. "Ela chegou, é ela, a maior das maiores". Anitta foi outra personalidade que postou fotos e vídeos curtindo a piscina na casa.





