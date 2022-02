Vídeo: mulher dá sapatadas em homem para impedir assalto em São Paulo

Uma moradora da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, reagiu de uma forma inusitada ao perceber que ia ser assaltada nesta terça-feira, 15. A professora Luciene Fernandes, de 47 anos, usou o seu sapato com "arma" para se defender do homem. O caso ocorreu por volta da 12h10 da última segunda-feira, 14, quando voltava do banco no centro da cidade.

Nas imagens capturadas por câmeras de segurança do bairro, é possível ver a ação. Ela estava caminhando pela calçada, quando dois homens de bicicleta passam por ela. Um dos jovens, que está sem camisa, desce da bike e vai ao encontro da mulher.

Ao perceber que o assaltante se aproxima, a vítima reage usando o próprio sapato para bater no criminoso. Ela até tenta fugir, mas é alcançada. Ao portal G1, a mulher disse que o homem chegou a puxar o seu cabelo. “Ele arrebentou a alça da bolsa e teve um momento que chegou a puxar o meu cabelo”, relata Luciene. “Ele queria a minha bolsa de qualquer jeito", finaliza.



A professora informou que o assaltante só conseguiu pegar uma pasta com documento, mas conseguiu recuperar o item com ajuda de populares que passam pelo local. Um boletim de ocorrência foi feito e a Guarda Municipal realizou rondas no local.

Veja vídeo

Mulher dá sapatadas em homem para se defender de assalto em São Paulo: https://t.co/ydmagiEyyW



Vídeo: Reprodução pic.twitter.com/98kbTXByK3 — O POVO (@opovo) February 16, 2022

