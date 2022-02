Policial à paisana reage à tentativa de assalto e mata suspeito no Cocó

Policial e a esposa pedalavam na Avenida Sebastião de Abreu, no bairro Cocó, quando foram surpreendidos por homem que saiu do matagal

Um policial e a esposa foram vítimas de uma tentativa de assalto na avenida Sebastião de Abreu, no bairro Cocó, em Fortaleza, que culminou na morte do suspeito. Os ciclistas pedalavam na região na noite de sábado, 12, quando o suspeito saiu do matagal, com arma em punho. O policial, por sua vez, reagiu.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito portava um simulacro de arma de fogo. "De imediato, a fim de garantir a legítima defesa própria e de outrem, o militar sacou a pistola e reagiu à injusta e iminente agressão, lesionando o indivíduo", informa a SSPDS.

Imediatamente após à reação, o agente de segurança pública acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a fim de socorrer o suspeito, que não resistiu aos ferimentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da ambulância, viaturas da PMCE também compareceram ao local para o atendimento da ocorrência.

Tags