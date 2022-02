Bebê de 1 ano está entre os desaparecidos após tragédia em Petrópolis

Uma bebê de um ano está soterrada na lama em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, após tempestade que já matou pelo menos 54 pessoas. A informação foi dada pela mãe da criança, que está atuando junto ao Corpo de Bombeiros na tentativa de encontrar a filha. "Uma bebê de um ano, sem respirar, debaixo dessa lama. Você consegue?", disse a mãe, em entrevista concedida a TV Globo.

Pelo menos 54 pessoas morreram em Petrópolis, após tempestade atingir a cidade serrada nesta terça-feira, 15, de acordo com informações da Defesa Civil municipal.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Defesa Civil nacional informou que a forte chuva provocou transbordamento de rios e deslizamentos em cerca de 50 pontos no município. Equipes de resgate atuam socorrendo pessoas ilhadas e soterradas. A Prefeitura de Petrópolis decretou estado de calamidade pública.





Doações

A arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro lançou uma campanha de arrecadação de doações nas redes socias para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas na região de Petrópolis. O arcebispo da arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani, pediu orações e caridade aos atingidos nesse momento. "Filhos e filhas, peço que neste momento de extrema necessidade dos nossos irmãos e irmãs da diocese de Petrópolis, a nossa caridade e oração possam socorre-los velozmente", disse Orani em publicação no Instagram.





