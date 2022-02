Chuvas em Petrópolis: publicitário encontra cão após deslizamento de terra

O publicitário e morador de Petrópolis, Carlos Menezes, reencontrou o seu cachorro na manhã desta quarta-feira, 16, após as fortes chuvas em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Adotado há um ano, o vira-lata Pitoco foi localizado no alto de um morro.

O cachorro Pitoco desapareceu depois de um deslizamento de terra no Morro da oficina, no bairro do Alto da Serra, e foi parar no alto do morro. O animal foi visto pelo dono, apreensivo. Pitoco estava com medo de descer. Carlos carregou o vira-lata nos braços para um local seguro. As informações são do G1.

Apesar de ter reencontrado o cachorro, Carlos continua procurando o irmão, de 18 anos, e a avó, de 65 anos, que estão soterrados na região.

Pelo menos 38 pessoas morreram em Petrópolis, após forte chuva que atingiu a cidade nesta terça-feira, 15, de acordo com informações da Defesa Civil municipal. Em comunicado publicado nas redes sociais, a Defesa Civil Nacional informou que a forte chuva provocou transbordamento de rios e deslizamentos em cerca de 50 pontos no município. Equipes de resgate atuam socorrendo pessoas ilhadas e soterradas. A Prefeitura decretou estado de calamidade pública e luto oficial de três dias.





O Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirmou pelo Twitter, que o Presidente Jair Bolsonaro, atualmente na Rússia em viagem presidencial, irá a Petrópolis nesta sexta-feira, 18, para ajudar na mobilização dos trabalhos. "Nosso secretário de defesa civil está se deslocando para o local hoje. Ontem fui contatado pelo presidente Jair Bolsonaro da Rússia, que determinou mobilização de todos para ajudar. Sexta ele estará conosco no local", disse o Ministro em rede social.



Hora de solidariedade e ajuda as famílias impactadas pelas chuvas em Petrópolis RJ,nosso sec de defesa civil está se deslocando p o local hoje,ontem fui contactado pelo PR @jairbolsonaro da Rússia,que determinou mobilização de todos para ajudar.Sexta ele estará conosco no local. — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) February 16, 2022

