UERJ abre vagas para cursos online de pós-graduação em Direito

O Centro de Estudos e Pesquisas em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2022.1 para Cursos de Pós-Graduação em Direito. Ao todo, são 13 opções de formações online, que podem ser feitas de qualquer lugar do Brasil. As inscrições vão até o dia 28 de Fevereiro.

De acordo com a UERJ, os curso cursos de pós-graduação ofertados são: Advocacia Pública, Ciências Criminais e Segurança Pública, Compliance Criminal e Responsabilidade Empresarial, Direito do Estado, Direito Financeiro e Tributário, Direito Imobiliário Notarial e Registral, Direito Marítimo, Direito Médico e da Saúde, Direito Militar, Direito Processual Civil, Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Gênero, e Sociologia dos Tribunais

Entre as vagas, 30% são destinadas para alunos cotistas, sendo 12% para estudantes graduados negros e indígenas, 12% para estudantes carentes graduados da rede pública e privada de ensino superior e 6% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço

Os valores integrais dos cursos chegam até 18 mil reais. Os Cursos de Pós-Graduação do CEPED têm certificado emitido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Serviço:

Cursos de pós-graduação em Direito na UERJ

30% das vagas para alunos cotistas

Inscrições: até o dia 28 de Fevereiro

Clique aqui para acessar mais informações sobre os cursos e os editais.



