Andressa Urach é internada com pressão alta e contrações em Porto Alegre

Na última sexta-feira, 4, a modelo Andressa Urach, 34 anos, que está grávida de seu segundo filho, com oito meses de gestação, foi internada em um hospital de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com pressão alta e contrações. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do instagram da apresentadora.

Sobre o assunto Andressa Urach diz ter síndrome de borderline e fala sobre tratamento em suas redes sociais

Thammy Miranda e esposa são batizados em igreja evangélica em São Paulo

Andressa Urach não paga fatura do cartão e volta a pedir dinheiro a fãs

Andressa Urach culpa Igreja Universal por piora em transtorno de personalidade



“Aceitamos orações. Andressa está internada. Estava com muitas contrações, e a pressão chegou a 18 por 11. O que nos preocupa é que o Leon está com apenas 33 semanas”, diz comunicado passado pela equipe de Andressa nas redes sociais.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags