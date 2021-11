Cachorros "invadem" ambulância e acompanham dono até UPA em São Paulo

No começo da tarde da última segunda-feira, 1, dois cachorros "invadiram" uma ambulância para acompanhar o dono. O episódio aconteceu em Bauru, São Paulo, após José Antônio Pereira, de 47 anos, passar mal. O catador de recicláveis foi socorrido pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após apresentar convulsões.

A ambulância seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima após terem a confirmação de que os cachorros poderiam acompanhar o homem. Segundo informou o portal de notícias "G1", quando Josyane Plana, motorista, e Maria de Lourdes Pereira, técnica de enfermagem, encontraram José caído no chão, ainda confuso, seus cães, Bob e Chiara, estavam ao seu lado. Não foi fácil colocar o paciente na maca, já que os dois avançavam com qualquer sinal de aproximação. No entanto, as socorristas acabaram descobrindo os nomes dos animais e os acalmando logo em seguida.

A prova de companheirismo não terminou por aí. Após sua entrada na UPA, o catador precisou ficar em observação. Durante esse período, que se estendeu pela madrugada, Bob e Chiara o esperaram na porta da sala de emergência.

