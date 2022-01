Adriano Imperador pede desculpas após ser pego em blitz e recusar bafômetro

Na ocasião, o ex-jogador estava sem habilitação e se recusou a fazer o teste do bafômetro na madrugada do último dia 23 de janeiro. Adriano Imperador pediu desculpas

Hoje, terça-feira, 25, o ex-jogador de futebol Adriano Imperador pediu desculpas em publicação de rede social após ser pego na blitz com habilitação suspensa, no Rio de Janeiro, no último domingo, 23 de janeiro. O ocorrido também foi marcado pela recusa do ex-atacante do Flamengo a realizar o teste do bafômetro.

"Oi, pessoal, bom dia! Todos já sabem, saiu na televisão, no jornal que eu fui pego na blitz. Eu estava sem habilitação realmente. Minha habilitação está suspensa. Nesse dia, infelizmente, meu motorista não pôde vir e eu resolvi sair. Aí, aconteceu isso tudo", afirmou Imperador nas redes sociais.



"Eu estou aqui para pedir desculpa pelo que houve, foi um erro meu realmente. Eu não poderia sair sem minha carteira de habilitação, mas, infelizmente, eu saí. Eu estou sempre com o motorista. Ano passado, fiquei um mês em São Paulo no fim do ano e estava com motorista. Voltei para o Rio e também estava com motorista", completou.

Adriano encerrou sua carreira como jogador profissional de futebol em 2016, com 34 anos de idade.

