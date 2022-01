Acompanhe A Vidente e o Vigarista na Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite a histórica A Vidente e o Vigarista de segunda a sexta, às 21h, durante a faixa de radiodramaturgia da nova programação da emissora. Com roteiro original de Amaral Gurgel e cerca de 15 minutos de duração, a radionovela faz parte de material histórico preservado pelo acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Lançada há mais de quatro décadas, em 11 de dezembro de 1980, o drama reúne os elementos essenciais de uma boa história. Com 186 capítulos, A Vidente e o Vigarista conta com triângulo amoroso e dramas sociais, além de uma pitada de eventos inusitados. O elenco inclui artistas como Domicio Costa, Maralise, Carmem Dolores, Amélia Ferreira e Carlos Leão.

O enredo acompanha a jovem e ingênua Nadir que sai do interior para estudar balé em São Paulo, onde se apaixona pelo pianista Ernesto. O mau-caráter desaparece e deixa a moça grávida. Após o parto, ela viaja para a Europa em busca do amado, mas conhece Alex e uma nova paixão se inicia. Nadir se transforma na vidente Nadja e várias intrigas surgem a partir do triângulo amoroso que se forma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Vidente e o Vigarista resgata a memória afetiva de boa parte do público da Rádio Nacional. A radionovela vai ao ar durante o primeiro semestre de 2022.

Você também pode acompanhar os capítulos no Spotify Podcast da Rádio Nacional. Confira.

Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

Amazonas 11.780/6.180 OC

Alto Solimões 96,1 FM Site: https://radios.ebc.com.br/radionacional

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

Spotify Podcast: https://open.spotify.com/show/6AYw7r72cTvdHxEemfm0bD

Instagram: @radionacionalbr

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter:@radionacionalbr

Tags