Programa da TV Brasil apresenta perspectivas da ciência para 2022

A primeira edição inédita do Ciência é Tudo neste ano destaca as novidades para o desenvolvimento do setor no país em 2022. A produção da TV Brasil traça um panorama sobre as projeções de avanço para a promoção da ciência e da tecnologia. O programa vai ao ar neste sábado (22), às 9h30.

Os desafios contemplam vários cenários dentro desse campo de conhecimento. Os entrevistados pela equipe da emissora pública fazem uma projeção do que se esperar para os próximos meses. Eles analisam as circunstâncias e revelam as expectativas positivas para a área. A atração ainda indica datas marcantes para as ciências naturais como a astronomia.

O programa reúne informações sobre o progresso dos parques tecnológicos em território nacional. Especialistas analisam a importância do fomento ao empreendedorismo nesses centros localizados em diversas regiões do Brasil. De acordo com os pesquisadores, a inovação e o conhecimento são pilares para a estruturação dos principais negócios científicos e incubadoras no país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O valor intangível dos institutos de pesquisa é uma das máximas apresentadas nessa edição do Ciência é Tudo. As experiências de sucesso no incremento aos parques tecnológicos são ressaltadas com diversos exemplos em que o estudo de ponta faz a diferença para o desenvolvimento de sistemas nacionais de inovação.

Estudiosos e autoridades comentam os novos paradigmas para o segmento. A produção investiga de que maneira projetos estruturantes podem contribuir para a ampliação do investimento em ciência e tecnologia. Entre os aspectos abordados estão financiamento, recursos, orçamento e fundos para a área. O incentivo a sinergia com obras de infraestrutura pode ajudar a transformar conhecimento em riqueza.

Waldecir de Oliveira mostra ainda curiosidades no programa da TV Brasil que aborda a natureza do vidro, um material descoberto há milênios e que é essencial para a humanidade. Essa substância é tão importante que a Organização das Nações Unidas definiu 2022 como o Ano Internacional do Vidro. Uma reportagem explica as propriedades características dessa combinação de matérias-primas.