Caso Beatriz: Polícia encontra homem suspeito de matar a criança de 7 anos

O suspeito está preso por outros crimes e confessou ter matado a menina. Ele foi identificado por meio do DNA na faca utilizada no crime

Após 6 anos, a Polícia Científica de Pernambuco encontrou o homem suspeito de assassinar Beatriz Angélica Mota, de apenas 7 anos. Os agentes chegaram até Marcelo da Silva, de 40 anos, por meio da identificação do DNA do criminoso presente na faca, a qual foi usada para perfurar a criança por 42 vezes em dezembro de 2015. As informações são da TV Globo, que teve acesso ao laudo.



No dia 10 de dezembro de 2015, Beatriz Angélica Mota desapareceu durante a formatura de sua irmã, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina. Ela havia saído por um instante do lado dos pais para beber água e sumiu. O corpo da criança foi encontrado em um depósito da escola que estava desativado, com ferimentos feitos por faca em diversas regiões.

Caso Beatriz: Polícia encontra homem suspeito de matar a criança (Foto: Reprodução/TV Globo)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O suspeito, que se encontra preso por outros crimes, confessou ter matado a menina. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, medidas preventivas visando garantir a segurança de Marcelo na cadeia estão em curso. Indiciado ainda nessa terça-feira, 11, a Polícia não informou a motivação do assassinato, nem por quais crimes o suspeito já cumpre pena na prisão.



No fim de dezembro de 2021, sem respostas para o crime, os pais de Beatriz realizaram um ato para pedir Justiça. Andaram 700 km, de Petrolina até Recife, para cobrar uma resposta das autoridades.

Sobre o assunto Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira em Fortaleza

Homem que mantinha pássaros em cativeiro é preso com arma e drogas

Tags