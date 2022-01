Primeira vítima de tragédia em MG é identificada

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou a primeira vítima do acidente ocorrido no início da tarde desse sábado, 8, em Capitólio. Trata-se de Júlio Borges Antunes, de 68 anos. O homem era natural de Alpinópolis (MG). O corpo já foi liberado para a família e o sepultamento deverá ocorrer ainda neste domingo, 9, no município de São José da Barra, também em Minas Gerais.

De acordo com Marcos Pimenta, delegado Regional da Polícia Civil de Passos, as autoridades estão trabalhando para identificar as outras vítimas da tragédia.

Neste domingo, a polícia de Minas Gerais confirmou a localização de mais dois corpos, o que aponta para dez mortes até o momento. Todas estavam na mesma lancha, chamada “Jesus”, e hospedados em um rancho no município de São José da Barra.

Ainda conforme o delegado, a polícia já tem informações sobre as outras pessoas que morreram, mas aguarda o resultado dos laudos e exames de DNA para a confirmação das identidades e posterior identificação.

Entre as vítimas estão quatro pessoas da mesma família, sendo um casal, o filho e o neto deles. As outras vítimas são parentes e amigos dessa família.

Fotografias de pessoas durante o passeio estão sendo utilizadas pelos policiais para auxiliarem na identificação das vítimas.

Não há informações de outras pessoas que possam estar desaparecidas.

As outras nove vítimas seriam: um homem de 40 anos, natural de Betim, que pilotava a lancha; mulher de 43 anos, natural de Cajamar (SP); jovem de 18 anos, natural de Paulínea (SP); homem de 67 anos, natural de Anhumas (SP); mulher de 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG); jovem de 24 anos, natural de Campinas (SP); homem de 35 anos, natural de Passos (MG); jovem de 14 anos, natural de Alfenas (MG); e um homem de 37 anos, natural de Itaú de Minas (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 50 profissionais estiveram envolvidos nas buscas, entre bombeiros militares e militares da Marinha, além de 11 mergulhadores especializados nesse tipo de operação e familiarizados com a região. Outras quatro lanchas e três motos aquáticas do Corpo de Bombeiros e da Marinha também estão sendo utilizadas. Em terra, sete viaturas dos bombeiros também auxiliaram os trabalhos.

Por volta das 12h30 desse sábado, 8, um deslizamento de rocha atingiu quatro lanchas que transportavam turistas no lago de Furnas, na cidade de Capitólio, região Sudeste de Minas Gerais. De acordo com os bombeiros, 27 pessoas foram atendidas em hospitais da região e outras 8 morreram.

Veja o momento do acidente:

Veja o momento em que o presidente Jair Bolsonaro é informado da tragédia em Capitólio (MG):

