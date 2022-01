Polícia Federal envia papiloscopistas a Capitólio para ajudar na identificação dos corpos

Está prevista ainda para este domingo, 9, o envio de uma equipe de papiloscopistas da Polícia Federal para o município de Capitólio, no sul de Minas Gerais, onde ocorreu o desmoronamento de um paredão rochoso neste sábado, 8, deixando ao menos oito mortos. Os especialistas ajudarão no trabalho de identificação dos corpos das vítimas. Por meio do Twitter, o ministro da Justiça, Anderson Torres, lamentou a tragédia e reiterou o apoio da pasta à Polícia Civil mineira.

“O País amanhece em choque com as tristes cenas de ontem. Além de toda nossa solidariedade às famílias atingidas, a certeza da nossa ajuda direta. O Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, está na região em apoio à Polícia Civil de Minas Gerais. Romeu Zema [governador de Minas Gerais], conte conosco”, escreveu o ministro.

Os policiais federais enviados a Capitólio são do Núcleo de Identificação da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Eles estão sendo enviados para o Instituto Médico Legal de Passos (MG), para onde foram levados os corpos encontrados pelos bombeiros.

Duas pessoas continuam desaparecidas e estão sendo procuradas desde as 5h de hoje, quando foram retomados os trabalhos de busca.

O desabamento ocorreu por volta das 12h30 de ontem, 8, quando um grande bloco de pedra se desprendeu do cânion do Lago de Furnas e caiu sobre pelo menos três lanchas. Duas embarcações afundaram. Além dos oito mortos, há pelo menos 32 feridos.

