"Gente, saí daí": passageiros de lancha tentaram alertar sobre desabamento

Apesar do apelo, não houve tempo suficiente para que as três embarcações atingidas tomassem distância segura: o desmoronamento foi em questão de segundos

Poucos segundos antes do desabamento de um bloco de rochas nos cânions do Lago de Furnas, em Capitólio, no sul de Minas Gerais, um grupo de turistas que estava em uma embarcação com relativa distância do local do incidente tentou alertar aos outros passageiros que o paredão corria risco de desabar. Acidente que terminou com pelo menos oito pessoas mortas foi nesse sábado, 8.

Sobre o assunto Sobe para oito o número de mortos na tragédia em Capitólio, Minas Gerais

Polícia Federal envia papiloscopistas a Capitólio para ajudar na identificação dos corpos

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um desses turistas, mostra o exato momento que a estrutura rochosa começou a ruir. "Tá caindo muita pedra", disse um dos integrantes do grupo ao ver o início do deslizamento. "Gente, saí daí. Aquele pedação [de rocha] vai cair", gritou uma mulher. Apesar do alerta, não houve tempo suficiente para as embarcações tomarem distância segura. A estrutura cedeu em questão de segundos e atingiu pelo menos 34 pessoas em três lanchas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja o vídeo:

Até a manhã deste domingo, 9, oito mortes haviam sido confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Desde o início das buscas, 27 pessoas foram resgatadas com vida, das quais quatro estão hospitalizadas. Outras duas seguem desaparecidas.

Tags