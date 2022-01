Sobe para oito o número de mortos na tragédia em Capitólio, Minas Gerais

Corpo do sexo masculino foi resgatado por volta das 9h50min deste domingo, 9. Duas pessoas seguem desaparecidas e buscas continuam ao longo do dia

Subiu para oito o número de mortes causadas pelo deslizamento de rochas no Lago de Furnas, em Capitólio, sul de Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Estado, na manhã deste domingo, 9. Ao portal G1, um dos agentes envolvidos nas buscas informou que o oitavo corpo é do sexo masculino e foi encontrado submerso próximo ao local do incidente por volta das 9h50min.

Até então, restavam três pessoas desaparecidos. Com a confirmação de mais um óbito, os militares seguem à procura das outras duas. O desabamento da estrutura rochosa de aproximadamente cinco metros atingiu em cheio ao menos quatro embarcações com 34 turistas, na tarde desse sábado, 8. Até ontem à noite, 27 pessoas haviam sido resgatadas e sete mortes confirmadas. As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, são quatro mulheres e três homens.

