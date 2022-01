Marinha vai instaurar inquérito para apurar causas de deslizamento em MG

A Marinha do Brasil informou, por meio de nota, que "um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido". Deslizamento de pedras na região dos cânions de Capitólio, em Minas Gerais, atingiu pelo menos três lanchas com turistas neste sábado, 8. Corpo de Bombeiros confirmou cinco mortes, aproximadamente 20 desaparecidos e outras 32 pessoas atendidas com vida.

Sobre o assunto Barragem de rejeitos de minério transborda em Nova Lima (MG)

Vídeo: deslizamento atinge lanchas com banhistas em MG; duas mortes foram confirmadas

Um fica ferido e seis abandonam casas devido a transbordamento em MG

Nove estão internadas. Ninguém foi identificado até agora. Vídeos de turistas que estavam em outras lanchas mostram o exato momento em que uma grande estrutura rochosa desaba sobre as embarcações e atinge em cheio os os banhistas.

De acordo com informação dos bombeiros ao portal G1, uma "tromba d'água" fez as pedras deslizarem e caírem de uma altura de mais de cinco metros no local onde as vítimas estavam.

Após tomar conhecimento do acidente, a Marinha afirmou que a DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, para "prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local".

Veja o momento do acidente

