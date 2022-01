Cachorro é morto a tiros por PM após atacar criança

Em Planaltina, no Distrito Federal, um menino de 12 anos foi atacado por um cão. Ele teve parte de uma das pernas dilacerada e o animal foi morto a tiros pelo tio da criança, que também é policial militar. O menino foi levado ao Hospital Regional de Planaltina e passa bem.



O caso acontece na quarta-feira, 5. Segundo testemunhas, o menino estava na garagem de casa com o portão semiaberto quando foi surpreendido pelo cachorro. Ao portal G1, Hebert Henrique Araújo, PM e tio do garoto, disse que acompanhava o trabalho de um eletricista na casa de familiares no momento em que avistou o sobrinho sendo atacado. Hebert afirmou ter agredido o animal com chutes antes de disparar os tiros que mataram o cão.

O menino já havia sido socorrido e levado ao hospital quando o cachorro foi assassinado. De acordo com o PM, o animal ainda perambulava pela rua ameaçando a vizinhança e até tentou atacar Hebert novamente e, por isso, atirou contra o cão, que era uma mistura das raças pitbull e fila e pertencia a um dos vizinhos do menino.

A família da criança registrou boletim de ocorrência e, conforme a Polícia Civil, o tutor do cachorro vai responder por omissão de cautela na guarda do animal. Segundo moradores da vizinhança, episódios de ataques na região pelo cachorro eram comuns e que o bicho já havia agredido outras pessoas.



